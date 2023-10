Il mistero sulla scomparsa di Emil Roback, giocatore del Milan irreperibile per 14 giorni: la madre opta per il silenzio stampa

Per ora anche la madre preferisce non parlare, anche se stando all'Expressen che avrebbero parlato con il Milan vi sarebbero ragioni di natura sportiva dietro alla sua scomparsa

20-10-2023 12:01

Dietro alla scomparsa di Emil Roback, il futuro della Svezia secondo Zlatan Ibrahimovic, si celerebbero emozioni intense e ragioni ancora da esplicitare.

Irreperibile per due settimane, il giocatore del Milan si sarebbe presentato agli allenamento dopo aver disertato le sedute dell’IFK Norrköping per quasi 15 giorni senza fornire spiegazioni, notizie e allertare i familiari che – stando a quel che riporta il quotidiano svedese Expressen – hanno preferito trincerarsi nel consueto no comment.

Emil Roback: l’annuncio del ds dell’IFK Norrköping

C’è qualcosa di diverso, però in questa vicenda che ha suscitato clamore, ansia e altrettanto stupore per la ricomparsa di un calciatore classe 2003 ad oggi indecifrabile nelle sue decisioni, nelle sue valutazioni.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, il direttore sportivo della squadra IFK Norrköping, Tony Martinsson, ha contattato con un messaggio la testata svedese Expressen, che ha seguito da principio la vicenda della scomparsa del giocatore:

“L’ho incontrato oggi (giovedì), quindi la situazione è sotto controllo. Poi non diciamo altro”.

La ricostruzione dell’Expressen

Secondo la ricostruzione che è stata pubblicata anche sul sito del giornale scandinavo, la famiglia è stata allineata ma la madre di Roback, Johanna, pur avendo confermato di contatto con lui non ha fornito ulteriori dettagli: “Sta bene e ho avuto contatti con lui, quindi non c’è alcun pericolo per lui in questo senso”. Alla domanda sul perché il ragazzo non abbia dato sue notizie in questi giorni la mamma però preferisce non rispondere: “Mi astengo dal commentare”.

Ma che cosa avrebbe spinto la promessa del calcio svedese, come venne ribattezzato da Ibra, a oscurarsi per così tanto tempo, a non presentarsi agli allenamenti, a non rispondere al telefono a quanto pare?

Che cosa c’è dietro al mistero della scomparsa

L’Expressen ha riportato di aver contattato, per chiarire quanto avvenuto, anche l’ufficio stampa del Milan per avere riscontri in merito considerato che il tesserino del giocatore è di proprietà del club rossonero fino al 2025:

“L’Expressen ha fatto domanda per il Milan, con il quale Emil Roback ha un contratto fino all’estate del 2025. L’ufficio stampa comunica che il club è in contatto con il direttore sportivo dell’IFK Norrköping Tony Martinsson riguardo all’attaccante e che ritiene che l’assenza abbia a che fare con questioni sportive”, si legge nell’articolo pubblicato sul sito ufficiale.

Dunque, se consideriamo quel che è stato pubblicato a spingere Roback a rendersi irreperibile sarebbero cause di origine non personali ma legate alla sua carriera di calciatore e ciò nonostante il suo arrivo in Svezia fosse stato accompagnato da premesse di un certo peso.

La speranza del calcio svedese, secondo Ibra

Ibrahimovic, che nel 2019 aveva acquistato il 25% delle azioni della squadra svedese, aveva predetto un futuro meraviglioso per questo ragazzo.

“Non è un tipico giocatore svedese”, aveva dichiarato la punta a MilanNews, “È il futuro della Svezia, posso dirlo ora. È un giocatore di un livello completamente diverso”. Ma dopo il debutto negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, il 13 gennaio 2022, la sua esperienza era proseguita in Danimarca, in prestito al Nordsjælland e poi ancora in prestito al Norrköping.

Il prestito con il club norvegese scadrebbe a novembre, per allora Roback dovrà fare ritorno a Milano poiché è vincolato da un contratto che lo lega alla società di Milanello fino al 2025. Che cosa lo abbia turbato e spinto a una scelta così estrema rimane ancorata a mere ipotesi. Che, poi, sono condensate dentro a quel silenzio che sua madre ha scelto di adottare e difendere.

VIRGILIO SPORT