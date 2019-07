Il Monaco fa la spesa in casa Inter: pronti due colpi di mercato

Il mercato dell'Inter è attivo non solo in entrata, ma anche in uscita. Sono in particolare due i nomi caldi nelle ultime ore, il portoghese Joao Mario e il brasiliano Miranda.

Su entrambi i giocatori è piombato il Monaco, desideroso di rinforzarsi dopo la deludente stagione passata: per quanto riguarda il centrocampista lusitano, l'offerta è quella di un prestito oneroso dal valore di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni a fine stagione, un diritto che diventerebbe obbligo qualora il giocatore completasse degli obiettivi relativi alle prestazioni in campo.

L'approdo al Monaco, inoltre, consentirebbe a Joao Mario di essere allenato da Leandro Jardim, che lo aveva lanciato a inizio carriera, ai tempi dello Sporting Lisbona. Anche se il club del principato è in vantaggio, non è da escludere un ritorno al West Ham, che lo aveva avuto in prestito nel 2018, o un passaggio al Leicester: entrambe le squadre hanno sondato il terreno per il giocatore, e molto dipenderà dalle trattative condotte dal procuratore del giocatore, Nelio Lucas. Non è ancora definitivamente tramontata, inoltre, l'opzione Cina.

A Miranda, reduce dalla vittoriosa avventura in Coppa America, è invece stato offerto un contratto biennale. La destinazione monegasca è gradita al giocatore, che se proprio dovesse essere ceduto dall'Inter vorrebbe comunque proseguire la sua carriera in Europa.

Per quel che riguarda, invece, possibili destinazioni alternative, si parla da alcuni giorni di un interessamento da parte di un'altra squadra del campionato francese, l'Olympique Marsiglia: il brasiliano potrebbe essere il sostituto di Adil Rami, in rotta con i marsigliesi per questioni extracalcistiche.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 17:48