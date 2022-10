21-10-2022 09:56

In casa Napoli la vigilia del match con la Roma all’Olimpico è incentrata soprattutto sulle condizioni di Andrè Frank Zambo Anguissa: Luciano Spalletti, infatti, spera di poter recuperare il centrocampista camerunese e ricomporre la linea mediana con Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski.

Giuntoli blinda i gioielli del Napoli

Il terzetto formato dall’ex Fulham, lo slovacco e il polacco è il vero segreto dell’eccezionale Napoli di questo avvio di stagione: non è un caso se finora proprio i tre centrocampisti siano stati i giocatori meno interessati dal turnover di Spalletti.

Il cuore pulsante di questo Napoli è a centrocampo, lo sa bene anche il direttore sportivo Cristian Giuntoli che punta a farlo battere forte anche nelle prossime stagioni: per questo motivo negli ultimi giorni il dirigente azzurro sta lavorando alacremente per portare a termine i rinnovi di contratto di Lobotka e Anguissa. Gli accordi sono stati ormai raggiunti, mancano soltanto le firme.

Napoli, pronto il rinnovo di Lobotka

Lobotka siglerà un prolungamento quadriennale che lo legherà al Napoli fino al 2027: il suo ingaggio subirà un sostanziale aumento, passando da 2 a 3 milioni di euro l’anno (2,5 nell’ultima stagione), e sarà accompagnato da un ricco bonus di 2 milioni di euro alla firma.

Insomma con questa firma Lobotka diverrà uno dei giocatori più pagati del Napoli, per la precisione il quarto dietro Victor Osimhen, Hirving Lozano (entrambi percepiscono 4,5 milioni a stagione) e Zielinski (3,5).

Napoli, ingaggio più alto per Anguissa

Sorte simile toccherà ad Anguissa: Giuntoli ha raggiunto l’accordo anche con l’entourage del 26enne centrocampista camerunese, pronto a mettere la firma su un rinnovo quadriennale (2027 la scadenza, come quella del contratto di Lobotka) con ingaggio che salirà da 1,7 a 2,7 milioni a stagione. Un premio per l’eccezionale rendimento di Anguissa, trasformato da Spalletti da mediano sostanzialmente difensivo a mezz’ala in grado di incidere anche in fase d’attacco: in questa stagione l’ex Fulham ha già siglato 3 gol e servito l’enormità di 5 assist, numeri mai raggiunti precedentemente in carriera.

Intanto i tifosi del Napoli non vedono l’ora che il club annunci l’ufficialità dei rinnovi di Lobotka e Anguissa: con due centrocampisti così, nessun traguardo è precluso alla squadra azzurra.