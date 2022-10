20-10-2022 12:35

Di seguito le designazioni arbitrali dell’undicesima giornata di Serie A. Il big match di questo turno è Roma-Napoli ed è stato affidato a Massimiliano Irrati di Pistoia. Una designazione importante che però ha destato qualche malumore, specialmente tra i napoletani. Le altre due partite di cartello sono: Fiorentina-Inter, diretta da Valeri e Atalanta-Lazio, che invece sarà arbitrata da Abisso di Palermo. Il quasi derby Milan-Monza è affidato a Marinelli, mentre la partita della Juve in casa contro l’Empoli è stata assegnata a Fabbri di Ravenna, anche in questo caso non sono mancati i commenti acidi. L’esperto Chiffi a Salerno per Salernitana-Spezia, match che si annuncia ad alta tensione, mentre il lanciatissimo Sozza di Seregno fischierà in un altrettanto teso Bologna-Lecce.

Arbitri delle partite della 11a giornata del campionato di Serie A

Juventus-Empoli

Venerdì 21/10 H. 21.00

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Del Giovane e Lombardo

IV: Camplone

VAR: Nasca

AVAR: Ranghetti

Salernitana – Spezia

Sabato 22/10 H. 15.00

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Giallatini – Carbone

IV: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Milan – Monza

Sabato 22/10 H. 18.00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Zingarelli – Palermo

IV: Prontera

VAR: Guida

AVAR: Mondin

Fiorentina – Inter

Sabato 22/10 H. 20.45

Arbitro: Valeri

Assistenti: Preti – Di Iorio

IV: Serra

VAR: Mariani

AVAR: Costanzo

Udinese – Torino

Domenica 23/10 H. 12.30

Arbitro : Marchetti

Assistenti: Margani – Vecchi

IV: Cosso

VAR: La Penna

AVAR: Di Martino

Bologna – Lecce

Domenica 23/10 H. 15.00

Arbitro: Sozza

Assistenti: Tegoni – Bresmes

Iv: Rutella

VAR: Marini

AVAR: Muto

Atalanta – Lazio

Domenica 23/10 H. 18.00

Arbitro: Abisso

Assistenti: Di Gioia – Dei Giudici

IV: Orsato

VAR: Di Bello

AVAR: Cecconi

Roma – Napoli

Domenica 23/10 H. 20.45

Arbitro: Irrati

Assistenti: Lo Cicero – Tolfo

IV: Manganiello

VAR: Di Paolo

AVAR: Passeri

Cremonese – Sampdoria

Lunedì 24/10 H. 18.30

Arbitro: Maresca

Assistenti: Perrotti – Garzelli

IV: Miele G.

VAR: Fourneau

AVAR: Colarossi

Sassuolo – Hellas Verona

Lunedì 24/10 H. 20.45

Arbitro: Santoro

Assistenti: Rossi C. – Politi

Iv: Paterna

VAR: Piccinini

AVAR: Vivenzi

