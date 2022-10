20-10-2022 12:02

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Il più contento, per una volta, è Josè Mourinho. Proprio lui che si lamenta un giorno sì e l’altro pure degli arbitraggi. A dirigere Roma-Napoli, spartiacque sia per la capolista di Spalletti che per i giallorossi che sognano l’aggancio in classifica, ci sarà Irrati. Una scelta quasi obbligata quella del designatore Rocchi che ovviamente era chiamato a scegliere un arbitro internazionale.

Roma-Napoli, perché Irrati era una scelta quasi obbligata

Tra gli arbitri disponibili Rocchi ha dovuto escludere per competenze territoriali Doveri e Mariani perché sono uno di Roma e l’altro di Aprilia. Bocciato Di Bello che sta attraversando un momento-no, Fabbri dirigerà Juve-Empoli, Guida è di Torre Annunziata, Maresca di Napoli. Chiffi infine è considerato un po’ troppo umorale in questo momento. Ecco dunque che non rimaneva che Irrati.

Roma-Napoli, Mourinho stima Irrati

Perché Mourinho è contento? Semplice nei 5 precedenti con lo Special One in panchina sono arrivate 4 vittorie nella scorsa stagione (contro il Genoa per 2-0, contro l’Atalanta per 4-1, contro la Lazio per 3-0 e l’ultima di campionato contro il Torino per 3-0, in tutto 12 vittorie giallorosse, 6 pari e solo 5 sconfitte nei 23 incontri in cui ha diretto la Roma) e soprattutto il pari per 1-1 ad agosto contro la Juve. L’unico handicap per Mourinho la presenza di Di Paolo al Var contro cui si scagliò l’anno scorso proprio dopo Napoli-Roma 1-1.

Irrati non diede due rigori alla Juve ed annullò gol Locatelli contro la Roma

In quella circostanza Mourinho definì “perfetto” l’arbitraggio di Irrati mentre ci furono tante recriminazioni della Juve che reclamò due rigori per mani di Smalling e fallo dello stesso difensore su Vlahovic e per il gol annullato a Locatelli che avrebbe portato la Juve sul 2-0.

Irrati, che sarà internazionale per gli ultimi due messi e mezzo prima di lasciare il posto al giovane Sozza dal 1 gennaio, ha precedenti favorevoli anche col Napoli (meno in versione Var, però): i 13 precedenti in campionato vedono un bilancio positivo con gli ultimi 7 match terminati sempre con la conquista dei tre punti. Per rintracciare un KO si deve risalire alla stagione 2015-2016, quando in occasione del 31esimo turno Udinese-Napoli terminò col punteggio di 3-1 e in quel caso non mancarono furibonde polemiche, con l’espulsione di Higuain che accusò il fischietto toscano di malafede.

Da ricordare che la carriera di Irrati ebbe una brusca frenata da quando il 3 febbraio 2016, proprio all’Olimpico, ebbe il coraggio di interrompere Lazio-Napoli per i buu razzisti dei tifosi nei confronti di Koulibaly.

Roma-Napoli, tutti gli arbitri designati per l’undicesima giornata di serie A

Questo il quadro completo con tutti gli arbitri designati per l’undicesima giornata di serie A

SALERNITANA – SPEZIA Sabato 22/10 h. 15.00

CHIFFI

GIALLATINI – CARBONE

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – MONZA Sabato 22/10 h. 18.00

MARINELLI

ZINGARELLI – PALERMO

IV: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: MONDIN

FIORENTINA – INTER Sabato 22/10 h. 20.45

VALERI

PRETI – DI IORIO

IV: SERRA

VAR: MARIANI

AVAR: COSTANZO

UDINESE – TORINO h. 12.30

MARCHETTI

MARGANI – VECCHI

IV: COSSO

VAR: LA PENNA

AVAR: DI MARTINO

BOLOGNA – LECCE h. 15.00

SOZZA

TEGONI – BRESMES

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

ATALANTA – LAZIO h. 18.00

ABISSO

DI GIOIA – DEI GIUDICI

IV: ORSATO

VAR: DI BELLO

AVAR: CECCONI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

IRRATI

LO CICERO – TOLFO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PASSERI

CREMONESE – SAMPDORIA Lunedì 24/10 h. 18.30

MARESCA

PERROTTI – GARZELLI

IV: MIELE G.

VAR: FOURNEAU

AVAR: COLAROSSI

SASSUOLO – H. VERONA Lunedì 24/10 h. 20.45

SANTORO

ROSSI C. – POLITI

IV: PATERNA

VAR: PICCININI

AVAR: VIVENZI