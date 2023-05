Il Napoli da scudetto rischia di perdere subito un big: il Manchester United ha già l’accordo

Il Napoli festeggia lo scudetto ma potrebbe dire subito addio ad uno dei big: il Manchester United è vicino all’accordo per Kim

06-05-2023 09:45

Neanche il tempo di festeggiare che già arrivano brutte notizie per i tifosi del Napoli. I tifosi partenopei, quest’estate, rischiano di fare i conti con l’altra faccia della medaglia del clamoroso successo conquistato quest’anno. Lo scudetto porta con sé gioia e soddisfazione, ma allo stesso tempo anche l’attenzione e gli occhi di tutte le big del calcio internazionale.

Napoli, Kim vicino al Manchester United

La prima partenza eccellente non dovrebbe essere quella di Victor Osimhen bensì quella del coreano Kim Min Jae. Il Corriere dello Sport rivela infatti che il Manchester United ha già avanzato la sua proposta al Napoli sulla base di 60 milioni di euro. De resto in questo caso il club del presidente De Laurentiis sembra avere pochi appigli. Il difensore arrivato dal Fenerbahce nella scorsa stagione ha firmato un contratto che prevede una clausola che si attiva dal 1 al 15 luglio e che consente al calciatore di liberarsi anche senza l’assenso del club azzurro.

Napoli, la clausola per l’estero nel contratto di Kim

I contratti del Napoli sono considerati tra i più particolareggiati tra quelli delle big di serie A e quello del coreano Kim Min Jae non fa eccezione. La scorsa estate, il club azzurro per riuscire a strappare il giocatore al Rennes (con cui aveva già l’accordo) inserì una clausola nel contratto valida dal 1 al 15 luglio con il pagamento del cartellino legato a dei parametri basati sui fatturati di chi acquista, che nel caso di società particolarmente ricche (come City o United) arriverebbe intorno ai 60 milioni di euro. Per la società del presidente De Laurentiis si tratterebbe comunque di un plusvalenza importante visto che il giocatore è stato pagato 18 milioni di euro.

Napoli, tra i tifosi comincia a serpeggiare il malumore

Kim vicino all’addio, Giuntoli sulla strada per Torino (direzione Juve) e Spalletti che cerca rassicurazioni: i giorni dopo la festa sono stati anche portatori di brutte notizie per i tifosi azzurri che sui social sfogo la loro frustrazione: “Insomma la festa è durata sin troppo, è ora di smantellare il nostro meraviglioso gioiello. Dobbiamo rassegnarci – scrive Massimo da oggi leggeremo almeno dieci articoli al giorno solo su questo”. Carlo commenta: “Kim sarà una cessione dolorosa, credo sia stata la motivazione principale della solidità di questa squadra”. E Sergio comincia a prepararsi per il peggio: “Sarà un’estate lunghissima con tutte queste voci di mercato”.