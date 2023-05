Napoli in festa ma il futuro di Osimhen è un'incognita: piace a tutti

L'attaccante nigeriano ha coronato il suo grande sogno: vincere lo Scudetto a Napoli. Sotto contratto con il club azzurro sino al 2025, è seguito da tanti club europei.

05-05-2023 11:42

Al suo terzo anno al Napoli, Victor Osimhen si è laureato Campione d’Italia. Ora è il momento di festeggiare ma il suo futuro preoccupa il popolo azzurro.

Osimhen, l’oro di Napoli: stagione super

Arrivato nell’estate del 2020, Victor Osimhen è cresciuto di stagione in stagione. Grazie al suo gol a Udine, il Napoli ha finalmente conquistato lo Scudetto. Per l’attaccante nigeriano si è trattato del 27° gol stagionale, il 55° con la casacca azzurra in tre stagioni.

Numeri speciali per un giocatore speciale. Al momento, il nigeriano si sta godendo la festa per lo Scudetto. Dopo tanti sacrifici, ha portato il Napoli sul tetto d’Italia ma, presto, dovrà decidere il suo futuro.

Futuro Osimhen, tanti top club sulle sue tracce

Normale che uno come Victor Osimhen, autore di una stagione eccelsa, sia sull’agenda di tanti top club europei. Il nigeriano, secondo diversi addetti ai lavori, è secondo solo ad Erling Haaland in quanto a valore e qualità tra gli attaccante in circolazione.

Il suo nome è accostato a diversi club inglesi. Lo stesso nigeriano ha ammesso di avere un debole per la Premier League. Tuttavia, al momento, il Real Madrid pare la società più interessata al fuoriclasse in forza al Napoli.

Futuro Osimhen, al Real Madrid come erede di Benzema?

In tanti credono che il futuro di Victor Osimhen possa essere nel Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti. Il tecnico dei blancos, recentemente, ha ammesso come il club stia cercando un attaccante, in virtù del fatto che Karim Benzema comincia ad avere una certa età (35 anni). Karim Benzema ha rinnovato il suo accordo con il Real Madrid ma solo per una stagione.

Sia per età (24 ann) che per qualità e carattere, l’attaccante del Napoli sarebbe perfetto per raccogliere la pesante eredità del Pallone d’Oro francese. Chiaramente, il patron Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di lasciarsi portare via il suo gioiello (legato al Napoli fino al giugno del 2025), anche perchè il progetto è quello di aprire un ciclo e, per farlo, al Napoli serve Victor Osimhen.