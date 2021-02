Il Napoli è una polveriera: duro sfogo di De Laurentiis

Il mercato di gennaio si è chiuso senza rinforzi in casa Napoli, ma solo con operazioni in uscita. Hanno lasciato la maglia azzurra durante la sessione invernale Fernando Llorente e Arkadiusz Milik, accasatisi rispettivamente all’Udinese e all’Olympique Marsiglia, il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito con obbligo di riscatto, e Kevin Malcuit, ceduto in prestito alla Fiorentina.

Rino Gattuso non potrà quindi contare su volti nuovi nella seconda parte di stagione nella quale gli obiettivi saranno entrare tra le prime quattro in campionato e fare più strada possibile in Europa League.

Dalle parti di Casltevolturno, tuttavia, in queste ore l’attenzione, più che sul campo, è sulle tensioni interne che si respirano da diverse settimane. Prima i malumori del presidente Aurelio De Laurentiis verso il tecnico dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus e quella in campionato contro il Verona, poi la durissima replica del tecnico calabrese dopo il successo sul Parma.

Ogni partita potrebbe essere decisiva per il futuro di Gattuso, ma nelle ultime ore sono circolate anche voci riguardo dissidi tra il presidente e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, riportate da ‘La Repubblica’.

Sul tema ha preso la parola direttamente lo stesso De Laurentiis, che si è sfogato sul proprio profilo Twitter: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli”.

“La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti” ha aggiunto De Laurentiis.

Gattuso, quindi, non viene neppure citato dal numero uno azzurro, che se la prende con i media, ma il clima resta teso. Alla squadra il compito di lasciare fuori dal campo le tensioni e continuare a perseguire gli obiettivi stagionali.

OMNISPORT | 02-02-2021 16:20