Napoli, aria pesante: il retroscena Gattuso-De Laurentiis

Non si placano le polemiche in seno al Napoli. Nemmeno la vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia, per 4-2 e l’accesso in semifinale, sembra aver placato gli animi del club partenopeo messo a dura prova dalla sconfitta in Supercoppa con la Juve e ko subito in rimonta dal Verona domenica scorsa. I rapporti tra Gattuso e la società, soprattutto il presidente De Laurentiis appaiono sempre tesi e nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena che minano ulteriormente il rapporto già difficile tra i due.

Gattuso sfida De Laurentiis «Cacciami se sei capace»

Molti quotidiani sportivi e non di oggi svelano diversi retroscena delle ultime tribolate ore in casa Napoli. «Cacciami se sei capace» è il messaggio che, secondo la Gazzetta dello Sport, Gattuso ha fatto recapitare al presidente De Laurentiis. Il tecnico avrebbe dalla sua la squadra e quindi, come evidenziato dalle dure dichiarazioni post gara di coppa, tira avanti della sua strada, con o senza rinnovo, a questo punto sempre più improbabile, lasciando la patata bollente nella mani della società e in particolare del patron.

De Laurentiis: il dissenso e i complimenti a Italiano

Secondo il Corriere dello Sport De Laurentiis non avrebbe apprezza le parole di Gattuso dopo la partita vinta con lo Spezia di Coppa Italia che trasudavano rabbia e delusione per il momento difficile. Repubblica invece riporta un altro episodio che rivela il clima gelido tra il patron azzurro e il suo allenatore. Dopo la partita, De Laurentiis, presente allo stadio Maradona, sarebbe sceso negli spogliatoi ma non per complimentarsi coi suoi e con Gattuso per il primo tempo da 4 gol fatti in mezz’ora, bensì per complimentarsi con Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia che aveva provato la rimonta nella ripresa con due gol.

Ancor più duro il giornalista Antonio Corbo sempre sulle pagine del Corriere dello Sport: «Finirà in maniera traumatica, come con Mazzarri e Sarri, mentre Benitez e Ancelotti, uomini con grandi scenari alle spalle si sono staccati da De Laurentiis in modo un po’ crudo assai vellutato».

SPORTEVAI | 30-01-2021 10:34