Auriemma: Sapete De Laurentiis chi ha in mente per il Napoli?

Nonostante il successo sullo Spezia che ha portato il Napoli alle semifinali di Coppa Italia, la posizione di Gattuso è sempre in bilico. Le frizioni con De Laurentiis sono evidenti e sono state rese palesi dallo sfogo del tecnico calabrese ai microfoni Rai al termine della partita. No secco alle dimissioni, quasi un guanto di sfida lanciato dall’allenatore al presidente: “Se vuole, mi cacciasse”.

Napoli, il nodo allenatore

Ma chi prenderebbe De Laurentiis al suo posto? Si fanno con insistenza i nomi di Benitez, di Spalletti, dello stesso Allegri che però sembra destinato alla Roma. Difficile che un big accetti di subentrare a metà stagione, difficile anche che possa farlo un tecnico emergente, visto che i profili più interessanti sono già tutti ‘accasati’. La soluzione ideale, secondo il giornalista Raffaele Auriemma, potrebbe essere quella di chiudere comunque l’annata con Gattuso e di iniziare un nuovo ciclo a partire da giugno.

Auriemma: ecco i pallini di De Laurentiis

Nel suo canale Youtube il giornalista fa il punto della situazione e sottolinea: “Non credo che De Laurentiis decida di mandar via un tecnico perché perde un paio di partite in una stagione complessa e inedita come questa, in cui si gioca ogni tre giorni e può sempre succedere di tutto. Vincendo il recupero con la Juve, il Napoli sarebbe terzo. I risultati ottenuti da Gattuso non giustificherebbero un cambio di guida tecnico, è follia pensarlo. Benitez? Non penso che De Laurentiis intenda riportare a Napoli minestre riscaldate, credo che voglia piuttosto gettare le basi per un progetto a lungo termine con un tecnico molto apprezzato. Sapete chi sono i suoi pallini? Italiano, Juric e Dionisi dell’Empoli“.

I preferiti da De Laurentiis: le reazioni

I nomi indicati dal giornalista non scaldano troppo i cuori dei tifosi azzurri. “Ma dai, a questo punto andiamo avanti con Gattuso fino a fine anno e poi ripartiamo con Allegri“, scrive un supporter con decisione. Altri preferiscono profili più votati all’attacco: “Dei tre mi intriga Juric con la sua pressione in avanti. Farei un tentativo anche per Gasperini”. Un altro tifoso rinfaccia ad Auriemma le sue crociate contro il precedente allenatore: “Ma non era tutta colpa di Ancelotti?”. E qualcun altro sta con Gattuso: “Ma lo lasciamo lavorare in santa pace? I conti facciamoli alla fine, il Napoli è ancora in gioco in tutte le competizioni”.

SPORTEVAI | 30-01-2021 09:51