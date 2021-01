Roma, Tiago Pinto avvistato nello stesso Hotel con...un grande allenatore

Sono giorni duri per Paulo Fonseca. I brutti risultati dell’ultimo periodo, uniti alla delicatissima situazione riguardante Edin Dzeko hanno messo il tecnico sulla graticola. Le prossime partite saranno fondamentali per decidere se continuare con questo progetto tecnico, ma i rumors di mercato non fanno altro che aumentare.

È di oggi la notizia secondo la quale il General Manager della Roma Tiago Pinto e Massimiliano Allegri si sarebbero trovati nello stesso Hotel, precisamente il Principe di Savoia, nota sede del Calciomercato italiano. Ufficialmente, il dirigente giallorosso si trovava nell’albergo per parlare con altri procuratori, tra cui sembra che abbia visto anche Fali Ramadani, ma il fatto che sia avvenuto un incontro tra i due è molto più che plausibile. Sicuramente, Tiago Pinto era intendo a discutere di un affare molto più impellente, quello riguardante lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez, poi praticamennte sfumato per via di questioni economiche non di poco conto.

In più, Allegri e Pinto hanno lasciato l’albergo in momenti diversi, ma uno dietro l’altro. Braccato all’uscita dell’alberto, Tiago Pinto si è mostrato abbastanza sospreso di apprendere della presenza del tecnico toscano nell’hotel, e ha così risposto:

“C’era anche Allegri? Non lo sapevo”.

Insomma, sembra che non ci fosse davvero nulla di programmato, e che i due si siano incontrati sul posto assolutamente per caso. Avranno anche parlato del futuro della Roma? Le prossime partite dei giallorossi contro Hellas Verona, Juventus e Udinese ci diranno di più sul futuro della guida tecnica.

OMNISPORT | 29-01-2021 22:10