Serie A, Napoli-Parma: probabili formazioni

Padroni di casa reduci dalla vittoria in Coppa Italia per 4-2 contro lo Spezia che ha garantito a gattuso e co. l’accesso alle semifinali. Una vittoria che ci voleva dopo la sconfitta per 3-1 nell’ultimo turno di campionato contro il Verona. il match contro i ducali potrebbe rappresentare un nuovo inizio in campionato per la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Il tecnico potrebbe rilanciare Petagna dal primo minuto, ma attenzione anche all’opzione Osimhen.

D’Aversa deve fare invece i conti con Karamoh che ha accusato una distrazione muscolare all’adduttore destro. Dall’altra parte però ci sono da registrare i rientri in gruppo di Balogh e Osorio con il secondo che potrebbe anche partire dal primo minuto. Il Parma è alla disperata ricerca di punti. La classifica non sorride agli emiliani; diciannovesimo posto con solo 13 punti conquistati in 19 partite di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Petagna, Lozano. All. gattuso

Parma (4-3-1-2) Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Kurtic, Hernani; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

OMNISPORT | 29-01-2021 13:05