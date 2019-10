Il Napoli fa flop in Champions League: solo 0-0 a Genk

Solo 0-0 per il Napoli in Champions League: un pareggio che lascia l'amaro in bocca per i partenopei, che sul campo del Genk costruiscono diverse grosse occasioni da gol, senza però riuscire a sfruttarle al meglio. In particolare è Milik a rendersi pericoloso, sprecando però tutto colpendo due traverse. E dopo la grande vittoria contro il Liverpool, per i partenopei è un passo indietro quello che arriva dall'Europa.

I titolari scelti da Ancelotti sono Milik e Lozano, con il belga Mertens in panchina e capitan Insigne in tribuna. Le scelte sembrano premiare il tecnico dei partenopei, visto che il Napoli si getta in attacco e crea un'occasione pazzesca al 15': nell'arco della stessa azione il tiro di Callejon viene deviato sul palo, quindi Milik centra la traversa. Ma i padroni di casa non stanno solo a guardare e Hrsovsky da fuori area trova una conclusione che per poco non beffa Meret dopo una deviazione.

Il Napoli però quando attacca è pericolosissimo: Callejon dalla destra trova un cross perfetto per Milik, che un po' sbilanciato colpisce di testa e centra di nuovo la traversa. Il polacco era solissimo davanti alla porta. Prima dell'intervallo, quindi, è Koulibaly a provarci due volte su calcio d'angolo ma il gol non arriva. Nel finale di tempo, quindi, cresce il Genk: Meret però è attento sia su Bongonda che su Berge.

La ripresa non sembra cambiare il tema della partita: il Napoli crea occasioni, ma non riesce a sfruttarle. Milik ci prova di nuovo su servizio del solito Callejon, poi è lo stesso attaccante spagnolo (per l'occasione capitano) a mancare un gol tutt'altro che complicato, sparando sul fondo un pallone d'oro servitogli da Fabian Ruiz.

Ancelotti getta nella mischia Mertens prima dell'ora di gioco e poi Llorente al posto di un Milik troppo impreciso, ma ancora una volta non ci sono benefici: il belga (decisamente ben conosciuto da queste parti) trova pochissimi spazi e, quando ci sono, viene sistematicamente murato.

Anche lo spagnolo ex Juventus e Tottenham non riesce però a rendersi praticamente mai pericoloso, così alla fine è addirittura il Genk a sfiorare il gol vittoria, ma su erroraccio di Allan è sbagliata di poco la mira di Hagi.

Nel finale è un autentico assedio da parte del Napoli, ma rimane lo 0-0. E una serie di mancate risposte per Ancelotti.

