Il Napoli ha scelto il sostituto di Insigne: è l'erede di Ronaldo

Il casting è finito. Il Napoli ha scelto il sostituto di Insigne, promesso sposo del Toronto per giugno, con tanto di firma già apposta in calce all’accordo matrimoniale. Il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis hanno scelto quello che ritengono il profilo migliore per prendere il posto del capitano in partenza per il Canada. Un calciatore di spessore, il cui talento – forse – non è stato ancora espresso del tutto.

Napoli, piace Januzaj: occhi puntati sul belga

Dal Belgio e dalla Spagna, infatti, rimbalzano rumors sull’interesse del club azzurro per Adnan Januzaj, esterno sinistro della Real Sociedad e della nazionale belga. Classe 1995, Januzaj è in rotta coi baschi. La trattativa per il rinnovo si è arenata e la partenza a giugno a parametro zero è più che probabile. Scrive il Corriere dello Sport: “Il Napoli si è presentato, ha iniziato a dialogare con il management del calciatore del quale (chiaramente) sa tutto quello che c’è da sapere e ora lascerà che in queste settimane le promesse diventino altro. Ma Januzaj, “allevato” da Giggs, sinteticamente, “piace”.

Chi è Januzaj: erede di CR7 e pupillo di Giggs

Ma chi è Januzaj? Quella dell’ala belga è una storia particolare. Nato il 5 febbraio 1995 alla periferia di Bruxelles da genitori kosovari di etnia albanese, piede mancino ed estro da giocoliere, è stato acquistato dal Manchester United nel 2013, a 18 anni. Per ruolo e numeri è stato subito accostato a Ronaldo, anche se rispetto al portoghese ha sempre segnato col contagocce. Con Giggs i suoi momenti migliori, prima dei prestiti al Borussia Dortmund e al Sunderland e al trasferimento in Spagna nel 2017. Col Belgio ha giocato i Mondiali del 2014 e del 2018: suo il gol dell’1-0 all’Inghilterra quattro anni fa.

Napoli su Januzaj, le reazioni dei tifosi azzurri

L’interesse per il belga ha scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi. “E ci credo che è gratis….. un pacco incredibile”, scrive Alessandro. “Ok lo prende un’altra squadra”, prevede Giovanni rassegnato. “Io non lo conosco ma se te lo danno gratis è perché non vale niente”, osserva Vincenzo. Fuori dal coro l’analisi di Giuseppe: “Tutti gli scienziati che si esprimono in modo scettico sono sempre gli stessi che dicevano che Juan Jesus e Rrahmani erano dei pacchi?”.

