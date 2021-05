Il Napoli pesca in Ligue 1 ma i tifosi aspettano altri colpi

Tra i tanti nodi da sciogliere per il nuovo Napoli di Spalletti c’è quello dei terzini. A sinistra, in particolare, il ruolo è quasi completamente scoperto. L’addio di Hysaj, che il 30 giugno lascerà il club a zero in scadenza di contratto, e le condizioni precarie di Ghoulam, da alcuni anni costantemente alle prese con seri infortuni, impongono l’acquisto di uno o forse addirittura due calciatori. Uno di questi potrebbe essere un talento della Ligue 1.

Napoli su Sabaly

È l’edizione odierna di Tuttosport a informare dei passi avanti del Napoli su un giocatore svincolato. Youssouf Sabaly, esterno classe 1993, a fine stagione si libererà a parametro zero dal Bordeaux. Nato in Francia ma nazionale del Senegal, brevilineo e dal notevole dinamismo, Sabaly è reduce da quattro stagioni nella formazione francese in cui si è messo in mostra per la continuità di rendimento. In più, può giocare senza problemi sia a sinistra che sull’altra fascia. Spalletti, a quanto pare, ha già dato il via libera all’operazione: Sabaly potrebbe diventare presto il primo rinforzo del Napoli.

I tifosi partenopei chiedono altri acquisti

L’ormai ex terzino del Bordeaux non scatena particolari entusiasmi nella tifoseria azzurra. “Ricordo che già si parlò di lui quando arrivò Ancelotti, poi non se ne fece nulla per dei problemi fisici. Ora rispunta di nuovo questo nome, sono perplesso”, scrive un supporter dall’ottima memoria. “Grandissimo amico di Koulibaly“, è l’osservazione di un altro fan. “Insomma Emerson Palmieri è già un lontano ricordo? Per fare il salto di qualità c’è bisogno di gente come lui, non di questi sconosciuti”, un commento pungente. Anche altri tifosi sono scettici: “Da Emerson Palmieri a Sabaly per finire con il puntare sul rientro di Ghoulam…Un film già visto!”. E ancora: “Ma dai, se è questo il livello dei ‘rinforzi’ stiamo freschi”. Ma c’è pure chi prova a essere ottimista: “Non lo conosco, ma è tremila volte meglio questo che Mario Rui“.

SPORTEVAI | 31-05-2021 09:33