Il Napoli rifiuta l’offerta per un big: per Spalletti è inamovibile

Il Napoli ha scelto la politica della tranquillità. Squadra che sta facendo bene non si cambia e per questo motivo, come avvenuto già nella scorsa estate, il club non è stato di certo tra i più attivi in fase di mercato. Da colmare c’era una sola casella importante, quella relativa al difensore centrale, dopo l’addio del greco Manolas partito anzitempo per tornare in patria. Una casella che il Napoli ha riempito con l’arrivo in prestito di Tuanzebe.

Napoli: no alla cessione di Fabian Ruiz

A fine stagione però il Napoli dovrà per forza fare i conti con dei cambiamenti. Anche la scorsa estate si pensava che gli azzurri, con l’arrivo di Luciano Spalletti, si potessero lanciare in una campagna acquisti più vivace. Invece la linea della società è stata quella di provare a tenere il gruppo delle scorse stagioni con poche aggiunte e senza rivoluzionare l’ossatura della squadra.

In vista del prossimo mese di giugno però il Napoli dovrà affrontare delle decisioni importanti. Insigne lascerà l’azzurro in direzione Toronto, e anche la posizione di Mertens sembra molto in bilico. Per il momento il club non vuole lasciar partire Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo ha avuto molti alti e bassi nel corso della sua avventura napoletana, ma con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti sembra essere diventato un punto di riferimento e un giocatore inamovibile.

Il Napoli dice no all’offerta del Newcastle

Nelle ultime ore il club del presidente De Laurentiis si è dovuto guardare dall’attacco del Newcastle. La squadra inglese infatti ha presentato un’offerta di 40 milioni al Napoli per arrivare a Fabian Ruiz, un’offerta che secondo il giornalista Nicolò Schira il club partenopeo avrebbe rifiutato immediatamente. Gli azzurri però potrebbero cedere alle lusinghe del Newcastle la prossima estate se lo spagnolo decidesse di non rinnovare il suo contratto.

La reazione dei tifosi

Sui social il mancato movimento del Napoli in questa finestra di mercato viene visto con un misto di ansia e preoccupazione, soprattutto in considerazione di quanto stanno facendo in primis la Juventus, ma anche l’Inter. “Difficile che il Napoli – sostiene Manuel – possa riuscire a rifiutare offerte del genere anche in futuro. Ma almeno fino a fine stagione resta con noi, altrimenti avremmo corso il rischio di non sostituirlo”. Mentre c’è chi teme per il futuro: “Se la prossima estate vanno via anche lui ed Osimhen vuol dire che è cominciata la smobilitazione”.

