Napoli, Raspadori balza in pole per il dopo Insigne

29-01-2022 11:53

In casa Napoli è partito il casting per il dopo Insigne.

La delusione per la decisione del Capitano azzurro di lasciare la squadra della propria città al termine della stagione, quando scadrà il contratto del campione d’Europa, è stata ormai assorbita da tifosi e società.

Dal 1° luglio Insigne sarà un giocatore del Toronto Fc e il Napoli dovrà rimpiazzarlo con un giocatore alla sua altezza.

Il ds Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis sembrano però voler puntare su un profilo giovane, seppur già affermato, in grado di garantire continuità dal punto di vista tecnico.

Tra i giocatori seguiti con maggior interesse, come riportato dal Corriere dello Sport’, c’è un altro campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, ovvero Giacomo Raspadori.

L’attaccante del Sassuolo, classe 2000, fa parte di una rosa che comprende il compagno di squadra e Nazionale Domenico Berardi, che ha però sei anni in più rispetto a Raspadori, e il fantasista albanese dell’Empoli Nedir Bajrami, che ha un anno in più rispetto al giocatore inserito in extremis da Mancini tra i convocati per Euro 2020.

Bajrami ha tuttavia caratteristiche differenti rispetto a Raspadori, che potrebbe quindi diventare la prima scelta del Napoli. Il Sassuolo, che in estate dovrà già fronteggiare anche offerte per gli altri gioielli Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, è avvisato…

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT