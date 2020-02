Il Napoli rivede la zona Europa: Torino battuto al San Paolo

Il Napoli batte il Torino per 2-1 al San Paolo e ottiene meritatamente, nonostante il brivido finale, tre punti che consentono alla squadra allenata da Gennaro Gattuso di risalire fino al sesto posto, al netto delle partite da recuperare dalle avversarie dirette.

A decidere il match sono le reti di due difensori, Manolas e Di Lorenzo, mentre alla squadra allenata da Moreno Longo non basta la rete, nel recupero del secondo tempo, di Edera, entrato da pochi minuti.

I partenopei hanno legittimato i tre punti con una prestazione di livello, senza mai soffrire particolarmente se non nei primissimi minuti, quando prima Lukic e poi De Silvestri avevano lasciato presagire una serata difficile.

Il colpo di testa di Manolas al 19′, però, non solo regala il vantaggio ai padroni di casa, ma permette loro di controllare il gioco, sfruttando un Torino troppo timido e incapace di avvicinarsi alla porta di Ospina.

Nel finale, all’82’, Di Lorenzo chiude i conti sfruttando al meglio un assist di Mertens (in campo negli ultimi 15 minuti e ripresosi dall’infortunio subito in Champions League contro il Barcellona). Il 2-1 segnato di testa da Edera al minuto 91 serve solo a rendere meno amaro il punteggio, ma il Torino non riesce ad impensierire ulteriormente gli uomini di Gattuso.

Il Napoli continua così il suo buon momento, conquistando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite fra campionato, Champions League e Coppa Italia. In classifica, al netto delle partite da recuperare dalle dirette avversarie, i partenopei sono ora al sesto posto, a quota 39 punti.

Per il Torino invece continua il periodo nero: l’ultima vittoria risale allo scorso 12 gennaio, e da allora sono arrivate sei sconfitte in campionato e una in Coppa Italia, ai supplementari contro il Milan. In classifica, i punti sulla zona retrocessione sono solo 5: una situazione tutt’altro che tranquilla per il club granata.

