Il Napoli stringe per Olivera: l'uruguaiano sarà azzurro da luglio

Colpo di mercato in arrivo in casa Napoli. Ma in proiezione futura.

Il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli è infatti prossimo a chiudere con il Getafe per Mathias Olivera.

Il jolly mancino uruguaiano sta per essere acquistato dal Napoli con la formula del prestito per un milione con riscatto obbligatorio e incondizionato fissato a 11 milioni più bonus.

Il giocatore, utilizzabile come quarto di una linea difensiva a quattro, ma anche come attaccante esterno, arriverà però in Campania solo a partire dalla prossima estate.

Il parco di esterni sinistri a disposizione di Luciano Spalletti per la seconda parte della stagione non dovrebbe quindi subire variazioni, con Mario Rui e la conferma di Faouzi Ghoulam, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno.

