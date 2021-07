Il Napoli torna sui suoi passi, i tifosi non sono d’accordo

Dopo la delusione contro il Verona e la mancata qualificazione in Champions League, i tifosi del Napoli hanno sempre dichiarato di volere fare “piazza pulita”. Tanti fan napoletani hanno fatto capire che era il momento di ripartire con tanti cambiamenti, oltre quello del tecnico Luciano Spalletti, ma per il momento le mosse della società non sembrano andare in questa direzione.

Il rinnovo di Maksimovic

Tra i giocatori che dovrebbero lasciare Napoli c’è anche Nicola Maksimovic. Il difensore serbo non è reduce dalla sua migliore carriera all’ombra del Vesuvio ed il suo contratto è scaduto qualche giorno fa. Ora il giornalista Gianluca Di Marzio rivela: “Il difensore serbo, nonostante non sia più formalmente un giocatore del Napoli, potrebbe restare in azzurro. Non è esclusa una ripresa delle trattative, a cifre diverse, per garantire a Maksimovic, di restare in serie A”.

Soluzione sgradita ai tifosi

I tifosi napoletani però sembrano non apprezzare questa eventuale scelta della società. Il difensore viene ritenuto come uno dei responsabili di alcuni mancati successi nella passata stagione e a Napoli preferirebbero che a Spalletti venissero dati giocatori più funzionali al suo progetto. Sui social la notizia di Gianni Di Marzio scatena un vero e proprio putiferio: “Dopo tutti i gol che ci ha fatto prendere ora pure il rinnovo. Va bene far quadrare i conti ma questo tizio debe stare lontano da Napoli, meglio un giovane della primavera”.

La speranza dei tifosi è che, nonostante le voci di “ridimensionamento” pronunciate dal presidente De Laurentiis, la società trovi comunque la strada per rafforzare una squadra che nella scorsa stagione ha dimostrato di avere tanti punti deboli: “Io spero che sia il procuratore che pur di piazzarlo da qualche parte mette in giro queste voci”.

Ma c’è anche chi in una situazione di difficoltà come quella che si trova ad affrontare anche il club azzurro sostiene che Maksimovic possa ancora tornare utile alla causa: “Il giocatore vuole restare a tutti i costi – scrive Giggino – Il Napoli in questo momento non dispone della liquidità per coprire il buco. Le alternative sono: un altro svincolato, un prestito, Luperto. Meglio riprendere Maksimovic”.

SPORTEVAI | 04-07-2021 08:25