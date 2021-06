Napoli, un senatore verso l’addio: la reazione dei tifosi

Tra i tifosi del Napoli e Mario Rui non è mai scoppiato l’amore. L’esterno sinistro portoghese è arrivato all’ombra del Vesuvio con il ruolo di “secondo”, avrebbe dovuto nelle intenzioni del club fare da alternativa a Faouzi Ghoulam. Il calciatore algerino era una delle colonne portanti della squadra di Maurizio Sarri ma il suo infortunio sconvolse completamente i piani, con il portoghese che da quel momento divenne il titolare della squadra.

Nel corso delle ultime stagioni Mario Rui non sempre ha offerto prestazioni all’altezza con il club del presidente De Laurentiis che non è mai riuscito a trovare sul mercato un giocatore che potesse riuscire a scalzarlo. Nell’ultima stagione le cose sono andate anche peggiorando visto che in molte partite, Rino Gattuso gli ha preferito l’adattato Hysaj.

L’offerta del Galatasaray

Ora Mario Rui potrebbe lasciare Napoli. A rivelare la notizia di mercato è il giornalista Gianluca Di Marzio che svela che sulle tracce del giocatore ci sarebbe la formazione turca del Galatasaray pronta a mettere sul piatto un’offerta che si aggira intorno ai 5-6 milioni di euro. Il Napoli riflette anche perché vista la contemporanea partenza d Hysaj (a parametro zero), sarebbero almeno due i giocatori da rimpiazzare in questa finestra di mercato.

La reazione dei tifosi napoletani

La gran parte dei tifosi partenopei sarebbero entusiasti dell’addio di Mario Rui come testimoniano i tanti commenti sui social: “E’ una cessione in vista o è già ufficiale? Fatemelo sapere che metto le bottiglie in fresco”. Anche Alessandro è disposto a tutto pur di arrivare a questa cessione: “Per me converrebbero anche se dovessimo darli noi a loro”. Mentre Davide non farebbe differenze nemmeno con una valuta differente: “Anche se fossero 5-6 milioni di lire andrebbero bene lo stesso”.

Dopo la bruciante delusione della mancata qualificazione in Champions League e l’addio di Gattuso, ora i tifosi partenopei si augurano che la società possa fare una piccola rivoluzione per mettere a disposizione di Spalletti un gruppo di giocatori con rinnovato entusiasmo e in grado di poter lottare per entrare tra le prime posizioni in classifica. Per farlo serve cedere i giocatori che non sono più funzionali al progetto: “E’ la volta buona che ci siamo liberati sia di Hysaj che di Mario Rui? chiede Marco. Mentre Groove esalta il lavoro della società: “Grande operazione, acquistato a 10 milioni anni fa. Il costo è stato ampiamente ammortizzato e se lo vendi a 5-6 ci fai pure plusvalenza. Operazione enorme per il giocatore che è”.

