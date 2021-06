Cento milioni per Osimhen? Tifosi del Napoli in ansia

Nel primo anno in azzurro è stato spesso limitato da problemi fisici, nonostante tutto ha messo a segno dieci reti in campionato facendo vedere, soprattutto nella parte finale del campionato, di avere la stoffa del centravanti di razza. Victor Osimhen è un attaccante su cui il Napoli punta molto. Il corposo investimento messo in campo per acquistarlo dal Lille la scorsa estate (80 milioni, comprensivi dei cartellini di alcuni giovani talenti) è la dimostrazione che il club di De Laurentiis crede tantissimo nelle potenzialità del centravanti, che lo scorso dicembe ha compiuto 22 anni.

Il Tottenham su Osimhen: c’è la maxi offerta

Su Osimhen, però, ci sono gli occhi delle big d’Europa. Il calciatori ha estimatori soprattutto in Premier e proprio l’interesse di una grande di Londra potrebbe far cambiare le strategie del Napoli sul suo conto. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Il talento del Napoli interesserebbe al Tottenham, preoccupato di perdere Kane e di doverlo sostituire. Indiscrezioni, certo, che da sole sono bastate per convincere i dirigenti napoletani a pensare alle contromisure. L’idea sarebbe quella di prolungare di un altro anno il contratto, che ha scadenza giugno 2024 e di prevedere, nel nuovo accordo, una clausola rescissoria parecchio alta, tanto da scoraggiare eventuali pretendenti. Considerata l’età, 22 anni, e il valore del giocatore, si potrebbe pensare a una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Siamo nel campo delle ipotesi. Quella della clausola, però, è una possibilità che il Napoli tiene fortemente in considerazione”.

Tifosi napoletani in ansia per il bomber

Cento milioni per Osimhen? I tifosi del Napoli si dividono.”Se davvero il Tottenham dovesse mettere 75-80 milioni gli darei subito Osimhen. Le sue caratteristiche si sposano bene col calcio inglese e non con quello italiano. Dopo con quei soldi prenderei un buon centravanti e con quello che avanza o un centrocampista che gioca di prima o un terzino sinistro come Dio comanda”, suggerisce un supporter. “Per rinnovare con clausola significa che è arrivato già il gradimento di qualche club importante”, ipotizza qualcuno. “Victor è grande e non si tocca”, taglia corto un altro tifoso. “È solo questione di tempo e poi lo venderà”, scrive fatalmente un altro supporter, mentre qualcuno sottolinea: “Cento milioni di clausola? Ridicolo, poi diventerebbe invendibile. Per quello che ha mostrato finora non vale neanche i 50 milioni spesi…”.

SPORTEVAI | 27-06-2021 10:14