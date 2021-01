Il Napoli vince, i tifosi non si fidano: Solo un brodino

Vince il Napoli, ma i tifosi restano scettici. Il successo sul Parma, giunto al termine di una partita che ha regalato tanti brividi e diverse sofferenze, non entusiasma più di tanto il pubblico partenopeo. La situazione rimane tesa, anche se la classifica ora sorride un po’ di più.

Primo tempo: sbadigli e super gol

Il primo tempo scorre via tra noia (tanta) e sussulti (uno). “Anche col modulo delle meraviglie, il 4-3-3, il Napoli non riesce a creare palle gol: vuoi vedere che il problema è da qualche altra parte?”, si chiede un tifoso su Facebook. “Ma Petagna è in campo?”, chiede perfidamente un altro supporter. “Perché cercano con insistenza Insigne e non Lozano, che è in uno stato di forma eccezionale?”, si domanda una giovane tifosa. Poi, improvviso, arriva il lampo di Elmas. “Ma avete visto che gol ha fatto? Forse meriterebbe più spazio”, ipotizzano in tanti. E un amante delle statistiche osserva: “Ci credete che è la prima da titolare per Elmas quest’anno in campionato?”.

La ripresa: brividi e rischi

Il vantaggio però non regala troppe sicurezze, anche perché nella ripresa il Napoli si fa schiacciare dal Parma. “Allegria, un bel catenaccio in casa contro una formazione allo sbando: se queste sono le premesse, altro che Champions”, tuona un supporter esasperato. “Durano un tempo e poi scoppiano, ormai è una costante”, sottolinea Salvatore su Twitter. Quando entra un altro difensore, Maksimovic, per Elmas, gli animi si scaldano: “Ma siamo diventati il Crotone?”. Proprio nel momento più difficile arriva il gol del raddoppio di Politano, che non attenua più di tanto le critiche: “Ma tu vedi se bisogna penare così per vincere partite dall’esito scontato”, si rammarica un anziano supporter.

I giudizi su Gattuso

Nonostante la vittoria, la posizione di Gattuso rimane traballante. Anche per i giudizi dei tifosi. “Se si deve cambiare, meglio farlo prima che dopo”, suggerisce un utente su Twitter. “Per prendere chi?”, chiedono in tanti. “Alla fine Gattuso è in linea con le aspettative di inizio stagione, mi spiegate perché tutta questa negatività nei suoi confronti?”, domanda Ottavio. E un altro tifoso gli risponde: “Ma l’hai vista la partita? Ti è piaciuto lo spettacolo?”. “Questa vittoria è solo un brodino, non riscalda più di tanto”, è la sentenza di un altro tifoso particolarmente attivo.

SPORTEVAI | 31-01-2021 19:56