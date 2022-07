Il Palermo va al City Group, firmato l'accordo

01-07-2022 15:43

Passaggio di proprietà per il club rosanero. Questa mattina, a Milano, Dario Mirri e i dirigenti del fondo che detiene anche la proprietà del Manchester City hanno siglato gli accordi per la cessione dell’80 per cento della società di viale del Fante al fondo che fa capo allo sceicco Mansour.

In questo modo il Palermo entra di diritto nella galassia dei club controllati dal City Football Group.

Il club siciliano non ha annunciato ancora il passaggio di proprietà del club in via ufficiale, ma ha però già convocato una conferenza stampa per lunedì alle ore 11 nello stadio Renzo Barbera, per illustrare “il nuovo assetto societario del club”.