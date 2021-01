Il Parma piazza il colpo in attacco: ora è ufficiale l'arrivo di Man

La notizia era nell’aria da diversi giorni ormai, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: il Parma ha piazzato un importante colpo di mercato assicurandosi Dennis Man.

A confermarlo è stato lo stesso club ducale attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il Parma Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Dennis Man (26.8.1998, Vladimirescu) dal Football Club Fcsb Sa. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Man, classe 1998, è arrivato a Parma”.

Man era arrivato in città nella giornata di giovedì accompagnato dal suo agente e, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, ha apposto la firma sul contratto che lo legherà al Parma per le prossime quattro stagioni.

Considerato uno dei più forti talenti espressi dal calcio romeno negli ultimi anni, Man lascia da capocannoniere il suo campionato, visto che in stagione ha messo a segno qualcosa come 14 partite in 18 partite.

OMNISPORT | 29-01-2021 17:24