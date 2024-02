Il periodo sospeso di Belen: l'addio non ufficiale a Elio Lorenzoni e l'indizio su Bruno Cerella. Chi è e perché è un ritorno al passato

La showgirl argentina avrebbe lasciato alcuni indizi sui social sull'incontro con il cestista che attualmente milita nella Blu Basket Treviglio

22-02-2024 10:41

Essere Belen implica anche l’esposizione oltre i limiti consentiti della propria sfera privata, sentimentale. Quel personaggio pubblico, divenuto gigantesco dopo l’epopea dell’Isola e la costruzione di un mito, ha fagocitato il resto coinvolgendo tutti quelli che le sono attorno e accanto: e anche questa presunta frequentazione non è da meno.

Chiuso un amore, ne nasce un altro. Come in una canzone, come in un romanzo, come in una storia a puntate. Senza abusare di similitudini, la definitiva separazione dall’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni con annessi e connessi, ha creato un vuoto che sarebbe lì. Anche se i rumors indicano in una guardia argentina, il suo attuale e possibile nuovo compagno per via di una presunta frequentazione: Bruno Cerella, in Italia da quando si anni ne aveva 17, starebbe vedendo la modella e conduttrice da qualche tempo.

Il periodo complicato di Belen e l’incontro con Bruno Cerella

Belen, il dolore di Belen per la separazione e la presa di coscienza di quanta sofferenza possa scaturire da un addio rimandato, negato e dilatato come quello dall’ex marito Stefano De Martino va rispettato. E anche le dichiarazioni, le interviste rilasciate in merito vanno trattate con la cautela che si deve a chi attraversa un simile percorso.

Quindi anche la conclusione di una relazione come quella con Lorenzoni, al netto dei social e dei presunti messaggi subliminali che ne sarebbero venuti, è da osservare da una giusta distanza.

In attesa di comprendere se in Bruno Cerella c’è un amico, un conoscente, un compagno, un amore vero un banale video in cui si intravede appena un’opera d’arte che alberga nella dimora del giocatore avrebbe scatenato i rumors sulla loro presunta conoscenza e la nascita di un nuovo legame. L’arte è una passione, un interesse che li accomuna e che avrebbe scatenato followers e indagatori sentimentali.

Chi è Bruno Cerella

Bruno Cerella, comunque, è e rimane un protagonista del nostro basket: giunto in Italia ad appena 17 anni, oggi che ne ha 38 è ancora ala della Blu Basket Treviglio in A2, dove milita dalla stagione 2022/23; alto 194 centimetri per 93 chilogrammi, Bruno è nato a Bahìa Blanca, Cerella e ha costruito qui una carriera fantastica: tra gli ingaggi, quello del 2013 con l’Olimpia Milano che durante la sua permanenza ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Fonte: ANSA

Cerella in azione, all’epoca dell’Olimpia

La comparsa del cestista

Il suo nome, in verità, non è nuovissimo per chi segue Belen: già all’indomani della fine della storia con il pilota di MotoGP, rientrato in pista dopo una lunga squalifica, Andrea Iannone, venne intercettato accanto alla showgirl di origine argentina. La cosa risale a circa sei anni fa: nel 2018 erano stati fotografati insieme, ma senza che ciò scatenasse chissà quale deduzione.

C’è da aggiungere che, in questa fase di transizione, non vi è ancora alcuna conferma sull’interruzione del rapporto con Lorenzoni che Belen conosceva da tempo prima di intrecciare una relazione con l’imprenditore.

Fonte: ANSA

Belen ospite di Domenica In

La crisi con Lorenzoni: non c’è alcuna ufficialità

Il loro amore è nato dopo l’ultimo strappo – complicato – che si è consumato circa un anno fa e che la stessa conduttrice televisiva ha desiderato poi condividere in un’intervista molto coinvolgente a Domenica In, ospite di Mara Venier. Allora ammise di aver avuto sentore dei tradimenti, di aver cercato il confronto con alcune di queste presunte compagne e flirt dell’ex marito. E di aver patito e molto, arrivando a ricoverarsi in una clinica.

Poi le controversie e i litigi, anche sui social, con l’ex compagno Antonino Spinalbese (ex parrucchiere di una nota catena di saloni milanesi ed ex GF), padre della sua secondogenita Luna Marì, nata dopo Santiago (figlio di Stefano De Martino). L’ufficialità della rottura con Lorenzoni non c’è stata e forse non ci sarà (come è legittimamente possibile): la sua assenza dai social potrebbe rivelarsi un sentore, un indizio di una freddezza o di una pausa. Da Instagram e da una storia che, complici vacanze e anelli, si era incastonata in una narrazione che per ora non ha alcuna conclusione.