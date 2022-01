Il Pisa vuole Adam Buksa: offerta per l'attaccante dei New England Revolution

11-01-2022 08:52

La capolista Pisa non ha alcuna intenzione di mollare la vetta del campionato di Serie B . Tutt’altro. Il club guidato da Luca D’Angelo è pronto a fare la voce grossa anche in sede di calciomercato e l’obiettivo dichiarato è quello di puntellare la rosa con i goal di un nuovo tassello all’interno del reparto offensivo.

Il club toscano, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, avrebbe infatti formalizzato una prima offerta per l’attaccante polacco Adam Buksa , in forza ai New England Revolution in MLS .

I neroblù hanno presentato una prima proposta strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni più bonus . Una cifra ritenuta però bassa dalla franchigia americana che mira ad incassare una cifra decisamente superiore per quello che si è messo in evidenza come uno dei migliori attaccanti del 2021 su suolo statunitense.

Nella passata stagione, infatti, Buksa ha segnato 16 goal nel campionato USA , ma soprattutto è entrato di diritto nel giro della Nazionale polacca dove, al fianco di Robert Lewandowski, ha già messo a referto 5 sigilli in 5 apparizioni con la casacca biancorossa.

Per Buksa, che in patria ha vestito le maglie di Lechia Gdańsk, Zaglebie Lubin e Pogon Szczecin, si tratterebbe di un ritorno nel Belpaese: nella stagione 2013-2014 ha militato nella Primavera del Novara.

