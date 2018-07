Il 'Pollo' Olivera va a giocare in D

Ruben Olivera è un nuovo giocatore dell’Aprilia Racing Club. La firma ufficiale oggi 16 luglio. La società del presidente Antonio Pezone, così, mette a segno un importante colpo di mercato dopo quello di Daniele Corvia.

Nato attaccante, Olivera detto ‘El Pollo’ è stato spesso impiegato come centrocampista e nella sua evoluzione tattica si è trasformato anche in regista. A portarlo in Italia la Juventus, quindi le esperienze con Sampdoria, Genoa, Lecce, Fiorentina, Brescia, Latina e quelle in sudamerica con Peñarol e Ldu Quito. A strapparlo alla concorrenza l’Aprila Racing Club che conferma le grandi ambizioni del presidente Pezone con un acquisto di livello assoluto per la categoria.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 15:20