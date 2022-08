Il power rankind di Eurolega: Olimpia e Virtus in top 10

12-08-2022 14:59

C’è ancora l’Efes in vetta al Power Ranking dell’Eurolega 2022/23, che inizierà ad ottobre. Due mesi prima dell’inizio della massima competizione continentale di pallacanestro, Basket Data Scouting ha classificato le 18 formazioni in base al mercato svolto in estate e al valore comparato dei rispettivi roster.

Sul trono, come detto, non poteva non esserci l’Efes di Ergin Ataman, campione in carica da due anni a questa parte. Lo seguono a ruota le due grandi di Spagna, Barcellona e Real Madrid, che completanpo il podio.

L’Olympiacos strappa di un nulla la quarta posizione all’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, determinata a tornare all’assalto delle Final Four, dopo l’eliminazione proprio per mano dell’Efes nei playoff dello scorso Aprile.

In sesta e settima posizione, troviamo il Fenerbahce di Dimitris Itoudis e il Monaco, una delle realtà più ambiziose ed emergenti per come si è mossa sul mercato.

All’ottavo posto, quindi appena dentro la griglia playoff, c’è la Virtus Bologna di Sergio Scariolo, pronta a tornare a competere tra le grandi d’Europa dopo 14 anni di ‘purgatorio’.

Le altre 10 formazioni, nell’ordine: Maccabi Tel Aviv, Partizan Belgrado, Panathinaikos, Valencia, Baskonia, Bayern Monaco, Stella Rossa Belgrado, Alba Berlino, Asvel Villeurbanne e Zalgiris Kaunas.