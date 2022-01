Il presidente del Cio incontrerà Peng Shuai alle Olimpiadi di Pechino

26-01-2022 21:08

Il presidente del Cio Bach incontrerà Peng Shuai in occasione delle Olimpiadi invernali. La tennista cinese è passata in primo piano a novembre perché denunciò sui social gli abusi sessuali subiti dell’ex vicepremier Zhang Gaoli, sparendo per tre settimane e facendo preoccupare il mondo intero per le sue condizioni.

Qualche settimana fa, Bach aveva dato l’annuncio: “Nelle due conversazioni che abbiamo avuto, Peng si è detta grata che abbiamo cercato di contattarla. Ha parlato della sua carriera, delle sue tre partecipazioni olimpiche e dell’impatto che la pandemia ha avuto su di lei. Le abbiamo offerto ogni tipo di aiuto possibile. Continueremo ad avere conversazioni con Peng, bisogna rispettarla come il suo approccio alla questione. Ci siamo dati appuntamento alle Olimpiadi, le modalità dell’incontro dovranno essere concordate con lei, ma dovranno essere in linea con le misure anti-Covid in atto durante i Giochi.

“C’erano preoccupazioni sulla sua salute fisica, ma possiamo affermare con certezza che questi sono stati dissipati attraverso i contatti personali che abbiamo avuto con lei. Questo sforzo umanitario proseguirà anche dopo la fine delle Olimpiadi”, ha detto alla DPA. L’ex numero uno al mondo di doppio femminile ritrattò le sue accuse in un’intervista con Lianhe Zaobao, alle Olimpiadi potrebbe essere l’occasione giusta per fare chiarezza sul caso una volta per tutte.

OMNISPORT