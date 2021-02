Il Processo anticipa il derby: Inter e Milan sullo stesso bomber

Domenica se la vedranno sul campo per una partita mai così attesa da decenni: prima contro seconda, Lukaku-Ibra che si ritrovano avversari dopo la celebre lite di coppa Italia, un’adrenalina in città che non si vedeva da tempo ma è anche derby di mercato tra Milan e Inter pensando al futuro. Entrambi i club milanesi hanno la necessità di rinforzare l’attacco, legato a giocatori in età avanzata (specie il Milan con Ibra e Mandzukic, ma anche ai nerazzurri manca un alter-ego di Lukaku.

Santini rivela l’obiettivo di mercato di Inter e Milan

Se ne è parlato al Processo su 7Gold con Fabio Santini, l’esperto di mercato del quotidiano Libero, che ha detto: “Ci sono tre squadre su Andrea Belotti: Inter, Milan e Roma. Il ‘Gallo’ potrebbe essere ceduto a uno di questi tre grandi club. Se prima Belotti costava circa quaranta milioni di euro, ora vale la metà. L’attaccante potrebbe lasciare il Torino per venti milioni più una contropartita”.

Pessina piace al Napoli, Icardi alla Juve

Poi si passa al Napoli che avrebbe prenotato un nuovo colpo per la prossima stagione. Si tratta di Matteo Pessina, dell’Atalanta: “Matteo Pessina ha una valutazione di circa venti milioni, ma il Napoli dovrà battere la concorrenza della Roma. Il trequartista orobico rappresenta un grande rimpianto per il Milan che lo aveva in organico. I rossoneri lo hanno poi ceduto nell’affare Conti. La dirigenza dei rossoneri ha tuttavia diritto al 50% sulla futura rivendita del calciatore. Il Milan non ci ha creduto fino in fondo, ma almeno potrebbe consolarsi con un importante ritorno economico. Infine ci sono delle novità per quello che concerne Mauro Icardi. Piace da sempre alla Juventus e l’agente del calciatore, Wanda Mara, ha già inviato dei significativi segnali di apertura alla Vecchia Signora. Vedremo come andrà a finire”.

