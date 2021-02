Scontro con Ibrahimovic, ascoltato Lukaku: le novità in vista del derby

Il sorpasso operato dall’Inter sul Milan a una settimana dal derby ha reso ancora più caldo il clima in vista della stracittadina del 21 febbraio.

Come se ce ne fosse stato bisogno in vista del terzo e ultimo incrocio stagionale tra le due squadre, meno di un mese dopo le polemiche infuocate legate a quanto successo nel quarto di finale in gara secca di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio e in particolare all’accesissimo scontro verbale tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.

Come noto, il Giudice Sportivo non ha preso provvedimento in merito, perché l’arbitro Paolo Valeri non ha riportato nulla nel proprio referto. La successiva inchiesta aperta dalla Procura fa però registrare novità.

Nella giornata di lunedì 15 febbraio, presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile, si è svolta l’audizione davanti alla Procura Figc dello stesso Romelu Lukaku, alla presenza dei procuratori federali Ricciardi, Scarpa e Esposito, i primi due collegati a distanza.

L’attaccante belga, assistito dall’avvocato dell’Inter Angelo Capellini, ha esposto la propria versione dei fatti.

L’esito dell’audizione è ovviamente top secret, così come è successo per quella di Zlatan Ibrahimovic, avvenuta lo scorso 5 febbraio.

Quel che sembra certo è che, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’atteso rendez-vous tra i due giocatori nel derby del 21 febbraio ci sarà. Non c’è infatti alcun rischio che eventuali sanzioni, qualora ci fossero e l’inchiesta non sfociasse in un’archiviazione, saranno pronunciate nelle prossime settimane.

La soluzione più probabile, inoltre, è quella di un’eventuale squalifica da scontare in Coppa Italia da aggiungere alla giornata a testa già inflitta dal Giudice e già scontata nel caso di Lukaku, che ha saltato la semifinale d’andata che l’Inter ha disputato e perso contro la Juventus, mentre Ibrahimovic, espulso nel secondo tempo del derby, la sconterà nella prossima edizione della Coppa Italia.

Poco probabile, infatti, l’ipotesi di uno stop a tempo che andrebbe a pregiudicare la disponibilità dei due giocatori in campionato.

OMNISPORT | 15-02-2021 19:34