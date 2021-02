Inter: Antonio Conte, nuovo affondo contro Andrea Agnelli

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è tornato un’ultima volta sullo scontro all’Allianz Stadium con Andrea Agnelli: “Prima di iniziare la conferenza stampa, penso sia giusto chiarire l’episodio accaduto allo Stadium. La verità l’hanno vista e sentita tutti. E questo è importante”.

“Detto questo, noi siamo dei modelli educativi e siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarlo. Mi dispiace per quello che è successo e sono qui per scusarmi. Ho reagito nella maniera sbagliata a una provocazione e a degli insulti. Avrei potuto replicare in maniera diversa, più simpatica o positiva. Ne farò tesoro per la prossima volta. Ho sbagliato e avrei dovuto rispondere in maniera diversa. Ora concentriamoci sul campo e sul calcio”.

I nerazzurri domenica affrontano un avversario ostico come la Lazio: “E’ una squadra che sta bene, reduce da tente vittorie di fila. Sarà un test importante contro una squadra forte. Dovremo prepararci bene. Sarà una gara difficile, ma anche stimolante”.

Lukaku in difficoltà: “Dobbiamo essere bravi e intelligenti a capire che nella vita si può sbagliare. Sbagliamo tutti. L’importante è che ci si renda conto e si capisca il nostro ruolo. Romelu non credo che stia pensando a qualcosa al di fuori del calcio giocato. Per i giocatori ci sono dei momenti di alti e bassi, ma per noi lui è un giocatore importante. Contiamo sempre su di lui e sa che tutta la squadra e il club credono in lui”.

Le condizioni di Vidal: “Arturo non è a disposizione. Ha problemi e non ha svolto allenamenti con noi, non so se riuscirà a entrare per la prossima gara. Deve ritrovare la condizione perché si sta portando dietro tanti acciacchi”.

OMNISPORT | 13-02-2021 14:01