Il Processo rivela possibile scambio Milan-Juve

Sei giorni alla fine del mercato invernale e tutte le trattative entrano nel vivo. Il punto della situazione lo fa Fabio Santini al Processo su 7Gold. L’esperto del quotidiano Libero parla di una sfida tra Napoli e Milan su Mattia Zaccagni con gli azzurri favoriti se lo comprano subito per portarlo a giugno a Napoli. Santini parla anche di uno scambio che potrebbe risolvere il problema della difesa della capolista e quello dell’attacco della Juve.

Santini ipotizza scambio Rebic-Demiral

Se è vero che Scamacca resta nel mirino di Pirlo c’è un’altra ipotesi: “Il club rossonero sarebbe disposto a rinunciare a un calciatore forte come Ante Rebic per arrivare a Demiral. Vedremo nei prossimi giorni se la trattativa tra le due società andrà o meno in porto”

Maldini furioso con Ancelotti per Leao

Occhio però che il Milan rischia di perdere un suo attaccante: “Carlo Ancelotti è piombato su Leao, attaccante del Milan. Il mister lo ha chiesto direttamente a Jorge Mendes bypassando il Milan. Il gesto del coach di Reggiolo non è assolutamente piaciuto al Diavolo. Paolo Maldini, in particolare, è furioso”

Napoli tra Benitez e Juric

Infine il caso Gattuso. Spiega Santini: “De Laurentiis ha preso dei contatti con Rafa Benitez. I due si sono sentiti più volte. Il presidente ha dato già una deadline a Gattuso: ha solo due partite a disposizione. In caso di ulteriori passi falsi il suo posto sarebbe fortemente in discussione”.

Gattuso potrebbe anche lasciare a giugno: “De Laurentiis però ha un altro sogno. Vuole un allenatore che sta andando fortissimo. Il presidente è molto tentato dall’ipotesi Juric, attuale mister dell’Hellas Verona. Naturalmente il coach è ancora sotto contratto con l’Hellas e non arriverebbe nell’immediato, ma solo nel corso della prossima annata calcistica”

SPORTEVAI | 26-01-2021 09:46