Il pronostico di Sconcerti diventa virale sul web

Juventus in pole, con Inter e Napoli in prima fila ma occhio alle altre, Milan, Roma, Lazio e Atalanta. A poco più di una settimana dall’inizio del campionato i pronostici si sprecano. Alcuni sembrano banali, altri sono provocatori. Ci sono anche quelli che fanno discutere e finiscono per diventare virali sul web, oggetto di discussione finanche derisione. Come sta succedendo oggi per Mario Sconcerti.

ALTRO CHE INTER E NAPOLI… – Il giornalista e opinionista, dal Corriere della Sera alla Rai passando per Sky, nel suo appuntamento fisso “Un cappuccino con Sconcerti” su calciomercato.com parlando della Lazio si è sbilanciato: “Se resta Milinkovic Savic avrebbe una squadra non inferiore a Inter e Napoli. Immobile e Savic possono vincere le partite da soli, e poi la Lazio ha sempre avuto grande equilibrio, al netto i ritardi di Luis Alberto e i capricci dello stesso Milinkovic. Non ha polemiche, non ha vuoti tecnici, non ha pressioni ed ha un’arma in più: Correa. Se cresce lui la Lazio può essere la squadra più completa dopo la Juventus”.

REAZIONI SOCIAL – Il pronostico, se provocatorio o razionale, non poteva non suscitare polemiche in quei tifosi che hanno considerato troppo sbilanciato il giudizio di Sconcerti capace di far retrocedere Napoli e Inter dal ruolo di anti-Juve addirittura alle spalle della Lazio. Ed allora la ridda di commenti è delle più disparate: “Ogni giorno devo sempre piu’ convincermi che Sconcerti o sta veramente invecchiando”; “Dopo tanti e tanti anni trascorsi a scrivere e a commentare calcio da incompetente totale, è riuscito a peggiorare”; “Sconcerti e’ sempre quello che lo scorso anno disse che il napoli arrivava. sesto e che alla juve Cristiano Ronaldo Avrebbe fatto la panchina”; “domani che ci spari??? il Brescia con Balotelli lotta per il quarto posto champions?”; “Ogni giorno devo sempre piu’ convincermi che Sconcerti o sta veramente invecchiando ed e’ normale perdere colpi oppure non ha mai capito niente di calcio o in ultimo forse ci prende in giro…”

SPORTEVAI | 16-08-2019 13:03