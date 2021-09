Il PSG comunica la lista UEFA: assenti Bernat, Rafinha e Sergio Rico

Il PSG prepara ufficialmente l’assalto alla Champions League. Il primo step, puramente formale, è stato completato: il club presieduto da Nasser Al-Khelaifi ha comunicato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla prima fase della coppa dalle grandi orecchie.

I vice campioni di Francia in carica sono stati inseriti nel girone A insieme a Manchester City, Lipsia e Brugge. Per le prime sei sfide contintentali Mauricio Pochettino ha selezionato 25 giocatori.

Ci sono, ovviamente, tutte le stelle a partire da Leo Messi passando per Neymar, Verratti e Sergio Ramos, sino ad arrivare a Mbappè, rimasto a Parigi dopo il tormentone estivo che lo ha visto in procinto di salutare la compagnia per approdare al Real Madrid.

Ci sarà anche l’ultimo arrivato Nuno Mendes, appena ingaggiato dallo Sporting per un affare da quasi 50 milioni di euro.

Con l’inserimento in lista di Kurzawa, a completare la batteria degli esterni mancine, a farne le spese è Julian Bernat. Il terzino spagnolo è uno degli esclusi insieme all’ex Inter e Barcellona Rafinha e al portiere Sergio Rico, decisamente ai margini del progetto parigino dopo la conferma di Keylor Navas e dopo l’arrivo di Gianluigi Donnarumma.

PORTIERI

Navas, Donnarumma, Letellier

DIFENSORI

Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes

CENTROCAMPISTI

Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe, Draxler, Di Maria.

ATTACCANTI

Mbappé, Icardi, Neymar, Messi.

OMNISPORT | 03-09-2021 19:27