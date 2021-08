Il PSG investe anche negli eSports: nasce il team Arena of Valor

Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e il calciomercato non è ancora terminato. Anche in questa stagione il Paris Saint-Germain si conferma protagonista negli affari estivi, anche se il club francese sembra non volersi fermare al calcio. Se Neymar e Mbappé sono i pilastri della squadra nella corsa alla Champions League, va anche detto che già 2016 i parigini hanno cominciato ad investire negli eSports e come è facile intuire, lo sta facendo senza badare a spese. L’ultimo colpo di mercato è stato il consolidamento del settore gaming attraverso una nuova squadra per il titolo mobile Arena of Valor, uno dei giochi MOBA – Multiplayer Online Battle Arena – più popolari in Asia, e in particolare in Thailandia.

Ancora una volta si strizza l’occhio al mercato asiatico dove il Paris Saint-Germain aveva già un team di League of Legends per competere nella Pacific Championship Series, una specie di Champions League del celebre gioco a squadre. Il livello della sfida è altissimo, visto che il confronto è tra le migliori squadre di Taiwan, Hong Kong, Macao, Thailandia, Singapore, Malesia e Filippine.

Occhio però, non si tratta solo di marketing. Con questa mossa il PSG si conferma in prima linea nell’ambito dell’impegno incondizionato del club per l’inclusione, la diversità e la lotta contro ogni forma di discriminazione. La squadra parigina mira a creare una squadra mista nel prossimo futuro. Il team si impegnerà attivamente con la comunità locale, organizzando tornei Arena of Valor per incoraggiare la partecipazione femminile. Il club individuerà anche i giocatori promettenti che potrebbero entrare a far parte della squadra professionistica per le stagioni successive. Il PSG eSports avrà l’opportunità di combattere contro altre due squadre di calcio come il Valencia FC e il club thailandese Buriram United.

