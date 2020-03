Il PSG pronto a pescare in Serie A

Il PSG sarebbe pronto a fare spese nel massimo campionato italiano. Il club parigino avrebbe un debole per Tonali, centrocampista in forza al Brescia e accostato anche ad altre società, in particolare a Juventus e Inter.

Oltre al giovane Tonali (classe 2000), il PSG starebbe monitorando la situazione in casa bianconera legata a Pjanic. Nelle ultime uscite, il bosniaco non è stato impiegato e c'è chi crede possa cambiare aria al termine della stagione in corso. I parigini sarebbero pronti a farsi avanti.

SPORTAL.IT | 16-03-2020 08:46