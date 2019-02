Il Psg riqualifica Rabiot

Dalla rottura alla pace. Fin quanto armata non si sa, ma fatto sta che Adrien Rabiot è tornato a tutti gli effetti un calciatore del Paris Saint-Germain. La vicenda del centrocampista classe ’95 anima ormai da mesi il mondo del calciomercato.

Dopo l’ultimo rifiuto di rinnovare il contratto con il club francese in scadenza nel prossimo giugno Rabiot sembrava aver raggiunto un accordo con il Barcellona pronto a riconsoscergli 10 milioni netti l’anno. Contestualmente il giocatore era stato messo fuori rosa dal Psg per avere rifiutato anche la possibilità di lasciare la squadra a metà stagione assicurando quindi un indennizzo al suo attuale club, ora ecco il nuovo ribaltone.

La trattativa con il Barcellona non è chiusa, tutto è ancora possibile tranne la permanenza a Parigi, eppure il tecnico Tuchel ha scelto di inserire il nome di Rabiot nella lista Uefa per la seconda parte della stagione. Il giocatore potrebbe quindi scendere in campo contro il Manchester United nella doppia sfida degli ottavi di Champions, ma le sorprese sono all’ordine del giorno.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 08:30