17-06-2022 22:44

Il Paris Saint Germain sta per mettere a segno un colpo a centrocampo: i campioni di Francia stanno per chiudere per il centrocampista del Porto Vitinha.

Secondo quanto riporta FootMercato, gli emissari di Al Khelaifi hanno trovato l’accordo con il giocatore, e ora puntano a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro che libererà il giocatore dai Dragoni. Battuto il Manchester United, che si era interessato al nazionale lusitano.