Il Psg vince al 94' con Messi ma scoppia il caso Galtier-Campos

Il ds nel secondo ha affiancato il tecnico in panchina

19-02-2023 19:27

Paris Saint Germain nel caos nonostante la vittoria pirotecnica per 4-3 contro il Lille al Parco dei Principi. I campioni di Francia si sono imposti in rimonta al termine di una partita drammatica, segnata dall’infortunio di Neymar e dal gol decisivo al 94′ di Lionel Messi (a segno per i parigini anche Mbappé con una doppietta e lo stesso Neymar).

A far discutere è però soprattutto quanto successo in panchina durante il secondo tempo: il direttore sportivo Campos sul punteggio di 3-2 per il Lille è sceso dalla tribuna a bordocampo per affiancare il tecnico Galtier.

Una scena incredibile, che fa discutere anche se a fine gara l’allenatore francese ha cercato di minimizzare: “Non c’é stata alcuna ingerenza. Luis e’ affamato di vittoria. C’era rabbia ma nessuna ingerenza. Questo episodio denota una grande voglia di vincere. Luis fa parte dei quadri tecnici. Questa situazione non mi crea alcun problema perché non c’è stato alcun intervento tecnico-tattico. Solo passione”.