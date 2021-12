Il Real Madrid su Haaland, la conferma di Watzke: “L’interesse è certo”

19-12-2021 14:47

E’ uno dei più grandi talenti dell’intero panorama calcistico mondiale e ciclicamente, in prossimità dell’apertura di ogni finestra di calciomercato, il suo nome viene accostato a quello dei migliori club europei.

Erling Haaland è il desiderio nemmeno troppo nascosto di molte società e tra quelle che puntano al colpo c’è certamente il Real Madrid.

A confermarlo, in un’intervista alla ‘Bild’, è stato il CEO del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke.

“Tutti parlano di Haaland, quello che so per certo è che il Real Madrid è molto interessato a lui. Potrei nominarne altre 25, ma lo so per certo. Io penso che lui si adatterebbe meglio al calcio spagnolo, in Inghilterra si gioca un calcio diverso. Potrebbe andar via, ma non sono così scettico sul fatto che possa anche restare”.

Watzke ha svelato di aver sentito ultimamente Mino Raiola, l’agente del bomber norvegese.

“Ho avuto pochi giorni fa una buona conversazione con lui, è stata una telefonata abbastanza amichevole. Ci sentiremo certamente di nuovo nelle prossime settimane. Siamo concentrati sulla crescita di Haaland. Come è successo per Lewandowski, vorrei avere l’orgoglio di vedere Erling vincere prima o poi la Champions League. Personalmente penso che potrebbe stare un po’ più a lungo in Bundesliga. Raiola è intelligente e sa che cosa sta facendo”.

Watzke ha anche parlato del possibile ritorno di Klopp al Borussia.

“Può tornare quando vuole, ma non più come allenatore chiaramente. Se volesse tornare in famiglia le porte per lui sarebbero aperte. Non credo che vorrà allenare per sempre. Se decidesse di fare un qualcosa di diverso, riusciremo a trovare qualcosa, ne sono sicuro. Credo però che le possibilità siano basse”.

OMNISPORT