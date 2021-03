Il retroscena di Juric: "Ho un debole per Pioli"

Essere in crisi di gioco e di risultati e dover affrontare l’Hellas Verona è quanto di peggio il calendario potrebbe offrire.

Questo è però ciò che aspetta il Milan, precipitato a -6 dal primo posto dopo un inizio di 2021 molto sofferto e atteso al “Bentegodi” domenica pomeriggio per la sesta giornata di ritorno.

I gialloblù sono in piena forma e sanno come creare problemi alle grandi.

In conferenza stampa, tuttavia, Ivan Juric ha voluto mettere in guardia la propria squadra sui pericoli della parttia: “Il Milan ha vinto a Roma e ha pareggiato con l’Udinese, che non è una squadra facile da battere perché si difende molto bene. Dovremo dobbiamo andare oltre i nostri limiti, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Col Milan servirà la partita perfetta e dovremo sperare che ci giri tutto bene. Spero che i ragazzi non si rilassino, altrimenti non siamo più competitivi. Devono restare sul pezzo e cercare di fare bene”.

Il tecnico croato ha poi confessato di provare una stima particolare per Stefano Pioli: “A me il Milan piace molto, in particolare per la scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho un debole per Pioli, è uno che ti fa venire voglia di tifare”.

OMNISPORT | 06-03-2021 15:38