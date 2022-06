Il ritorno di Berrettini: avanza ai quarti a Stoccarda

08-06-2022 15:18

Rientra nel circuito ATP Matteo Berrettini e centra subito una vittoria. L’azzurro, ai box da Indian Wells e che si è sottoposto a una operazione al polso è stato costretto a saltare tutta la stagione sulla terra rossa.

Oggi, 8 giugno, a Stoccarda è tornato alla vittoria battendo in tre set, dopo un passaggio a vuoto nel secondo set, Albot per 6 – 2, 4 – 6, 6 – 3. Nei momenti di difficoltà il romano non si perde d’animo e si affida al sempre efficace servizio.

Avanza nel primo torneo su erba, una delle sue superfici preferite (con tanto di finale lo scorso anno a Wimbledon) e ora ai quarti affronterà uno tra Sonego e Struff. Berrettini era fermo da marzo, quando è stato costretto ad andare sotto i ferri.

Incluso Stoccarda ha quindi disputato solo 6 tornei quest’anno: proprio per questo ha anche perso diverse posizioni, dal numero 6 sui best ranking è alla posizione numero 10 e non potrà difendere i punti di Wimbledon che quest’anno non ne assegnerà.