Il ritorno di Buffon fa infuriare i milanisti

Qualche voce fuori dal coro c’è. E non sono neanche poche. Se il ritorno di Buffon alla Juventus è stato salutato con un pizzico di commozione da tanti addetti ai lavori e tifosi, se la maggioranza dei fan bianconeri – sia pur con qualche scettico – si è detta felice della scelta del 41enne portiere di tornare alla casa-madre, non sono mancati commenti critici. Sia da parte dei cronisti che da parte dei tifosi ma i più scatenati sono i sostenitori del Milan.

LA CRITICA – A far infuriare i milanisti è una delle ragioni che ha portato Buffon a scegliere la Juve anzichè ad esempio il Barcellona o il Porto o altri club che pure l’avevano cercato. L’idea di battere il record di presenze in A di Paolo Maldini. A Gigi manca poco: dovesse giocare altre otto gare nella massima serie italiana, Buffon supererebbe l’attuale dt rossonero leader della speciale classifica con 647 presenze. Il 41enne portiere ha, al momento, 640 gettoni totali in Serie A.

LE REAZIONI – Scatenati sui social i tifosi del Milan: “Spero tanto che in quelle 8 partite che vuoi fare per superare il record di Maldini tu prenda quanti più gol possibili e immaginabili. A 41 anni sei di una tristezza infinita” o anche: “Paolo Maldini lasciò al top della sua carriera. Un Buffon decadente da anni elemosina contratti per provare a vincere una Champions da comprimario o per superare qualche record individuale che gratifichi il suo ego. Batterà il record di Paolo, ma non sarà mai come lui… ” oppure: “Propongo un contratto a Paolo Maldini come dirigente giocatore così da far impazzire Buffon”. L’ondata di indignazione è forte: “Il ritorno di Buffon solo per battere il record è una porcata assoluta. Lui che al contrario di Zanetti e Totti non avrà il rispetto indiscusso delle altre tifoserie. Maldini non lo metto nemmeno in mezzo, potrà anche perdere il record, ma l’uomo è 100000 volte imbattibile..”.

SPORTEVAI | 05-07-2019 09:07