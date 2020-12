Il ritorno di Casillas: è il vice a.d. della Fondazione Real Madrid

Alzi la mano chi, al Real Madrid, tra tifosi, dirigenti, giocatori e addetti ai lavori, non si sia dimenticato di Iker Casillas…Il leggendario portiere ha contribuito a vincere qualcosa come 19 titoli in 25 anni: 3 Champions, 3 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee, 5 campionati, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe Spagnole. In Portogallo, con il Porto, ha vinto 2 Campionati, 1 Coppa e 1 Supercoppa. Con la Nazionale spagnola ha disputato 167 partite e ha vinto 1 Coppa del Mondo, 2 Europei e 1 Coppa del Mondo Under 20.

Un rapporto tra Iker Casillas e il Real Madrid sempre leale, corretto, indissolubile, rafforzato dalla recente novità che farà piacere ai tifosi dei ‘Blancos’.

L’ex numero uno cambia ruolo: è stato infatti nominato nuovo vice amministratore delegato della Fondazione Real Madrid, organizzazione che si occupa di portare avanti i progetti del club nelle varie parti del mondo. Una nuova avventura nella società che ha nel cuore e con cui esordì da giovanissimo nel 1999, a soli 18 anni, vincendo la Champions League al primo colpo.

Le sue qualità di uomo e la sua esperienza maturata in 25 anni di campo, saranno messe a disposizione dei bambini, nelle tante scuole calcio presenti sotto l’egida del Real Madrid.

OMNISPORT | 22-12-2020 12:28