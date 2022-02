Il ritorno di Marcell Jacobs: l'eroe di Tokyo riparte da Berlino

04-02-2022 17:15

Se la vita di uno sprinter può cambiare in meno di 10 secondi, figurarsi cosa può succedere in 182 giorni.

Il mondo di Marcell Jacobs torna ufficialmente a ruotare attorno al tartan delle piste d’atletica con l’attesissimo debutto stagionale, seppur indoor, in programma alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, sede del meeting Istaf, tappa Silver del World Indoor Tour, dove l’italo-texano si cimenterà sui 60 metri.

Marcell Jacobs da Tokyo a Berlino: il ritorno del campione olimpico

Qui, alle 18.15 di venerdì 4 febbraio, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 correrà per la prima volta in carriera con il “peso” della doppia impresa giapponese, nella disciplina regina il 1° agosto e nella staffetta 4×100 il 5 agosto, non più al collo, come l’avevamo lasciato sul podio dello Stadio Nazionale, bensì “sulle spalle”, visto il carico di aspettative e anche di responsabilità che lo sprinter gardesano avrà su di sé dopo gli exploit giapponesi distanti appunto 182 giorni.

L’attesa per tornare a correre è stata lunga, quasi insopportabile, come dichiarato dal diretto interessato, ma in fondo quella di Marcell di fermarsi dopo Tokyo è stata una scelta personale, non dettata da alcun infortunio, se non normali acciacchi muscolari dei giorni successivi alle gare che gli hanno cambiato la vita. “È stato giusto fermarsi, ma avevo voglia di tornare a gareggiare: un conto è allenarsi un altro vedere al tuo fianco gente che scatta e che vuoi battere” ha dichiarato Jacobs in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Marcell Jacobs, nel 2022 obiettivo su Mondiali e Europei

Del resto la stagione di Marcell Jacobs sarà molto lunga, con obiettivi molto chiari: i Mondiali di Eugene a luglio e gli Europei di agosto in programma proprio a Berlino, ma ovviamente all’aperto, in uno stadio che qualche soddisfazione allo sport italiano l’ha già regalata.

Eppure, a conferma di come nulla sia cambiato dopo l’Olimpiade nell’approccio di Jacobs alla propria professione, il 2022 inizierà esattamente come era partito il 2021, visto che già un anno fa Marcell iniziò con i 60 metri di Berlino, corsi in 6”56 in batteria e in 6”55 in finale, arrivando secondo, quella che si sarebbe rivelata una stagione memorabile e che già a marzo lo avrebbe visto trionfare nei 60 agli Europei indoor di Torun, in Polonia con il nuovo record italiano di 6”47.

Berlino, il programma dei 60 metri e gli avversari di Marcell Jacobs

A Berlino Jacobs scenderà in pista alle 18.15 per la prima delle due batterie, in quarta corsia, e poi prevedibilmente alle 19.35 per la finale.

Più magro di tre chili dopo il ritiro di lavoro a Tenerife e rinviato il progetto di cambiare l’appoggio alla partenza, Marcell se la vedrà con i migliori della specialità. Su tutti Arthur Cissé e Kevin Kranz, argento a Torun 2021, ma anche Deniz Almas, Marvin Schultee e Jimmy Vicaut, al quale Marcell tolse ai Giochi il record europeo dei 100. Del resto, si riparte da qui..

