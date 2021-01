Il ritorno di Zaniolo,la Ghenea rompe il silenzio e si tira fuori

Ora che Nicolò Zaniolo è riapparso sui social per mere ragioni di natura professionale, anche Madalina Ghenea ha sentito l’urgenza di fornire una ricostruzione di quanto avvenuto su Instagram.

Nuovo colpo di scena nella vicenda Zaniolo

Nella diretta in cui ha risposto alle domande dei suoi followers, Madalina ha esplicitato nei dettagli che cosa è accaduto il 28 dicembre scorso. Con questa parole, la Ghenea ha fornito la sua versione sui fatti legati allo scambio di frasi, ovvero: “Ti posso baciare tutto il tempo? 25h su 24”, opera di Zaniolo. E relativa risposta: “Tu che dici?”.

Ebbene, stando alla risposta della modella, quanto avvenuto sarebbe stata la conseguenza della gestione da parte dell’account del social media manager incaricato di seguire i suoi profili social.

“Era una risposta scritta dal mio SMM, che gestisce la mia pagina Instagram. Ho lasciato a lui il social perché non avevo tempo di seguirlo”.

La separazione di Zaniolo da Sara Scaperrotta e la sua gravidanza

Una vicenda, quella con al centro Nicolò Zaniolo, che si arricchisce così di un nuovo capitolo dopo le dichiarazioni della zia dell’ex Sara a Gabriele Parpiglia, il giornalista che per primo ha riportato la notizia, e che ha imposto un intervento congiunto alla madre di Nicolò, Francesca Costa, a Radio Radio, insieme all’agente Claudio Vigorelli.

Di questa difficile storia privata, che nulla ha più di riservato nonostante anche quanto richiesto dalla legale della stessa Ghenea (Annamaria Bernardini De Pace), rimane un presente tormentato e difficile per il romanista. E non solo per il doppio infortunio che ha segnato questo 2020.

Sara Scaperrotta, la sua ex fidanzata, aspetta da lui un figlio e a quanto confermato da Francesca Costa, in quella intervista ormai nota ai più, sarebbero stati altri i momenti difficili vissuti dalla giovane coppia che si definitivamente divisa. Fasi delicate e che hanno allontanato i due; Nicolò avrebbe chiesto l’intervento dei genitori e il loro supporto in una fase di forte pressione e che lo avrebbe indotto a lasciare anche l’appartamento di Francesco Totti, in cui viveva in affitto.

Il ruolo della famiglia nella vicenda Zaniolo

La loro separazione sarebbe antecedente, inoltre, all’incontro a inizio dicembre di Zaniolo in un albergo romano con Madalina Ghenea, la quale ha precisato di non aver alcuna relazione con il giocatore della Roma (che non ha affatto gradito l’attenzione mediatica, a quanto pare) e, anzi. E ciò per replicare a quanto asserito dalla mamma di una contrarietà della famiglia rispetto a una loro relazione. Accompagnato dal timore che “qualcuno voglia rovinargli la carriera”.

VIRGILIO SPORT | 12-01-2021 13:21