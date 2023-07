Il Sassuolo ammette favori alla Roma su plusvalenze: rabbia Juve sul web

Le parole del ds degli emiliani Carnevali dopo l'acquisto di due giocatori scatenano il putiferio sui social

01-07-2023 17:30

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

“La Roma doveva fare queste plusvalenze entro il 30.6 così abbiamo preso 2 giovani Missori e Volpato, Tiago Pinto è un amico, i club devono aiutarsi se uno ha bisogno”. Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha ammesso di aver teso la mano a un club amico in diretta su Sky: si sapeva che i giallorossi avevano esigenza di fare parecchie cessioni per rispettare i parametri del FpF e sono arrivati sul filo di lana alla scadenza del 30 giugno con i conti a posto ma c’è chi sente puzza di bruciato.

Plusvalenze e partnership, il precedente della Juventus

La parola plusvalenze fa accendere subito la lampadina nella testa dei tifosi della Juventus: cosa non si è detto e scritto sulle plusvalenze che la Juve ha fatto (anche e proprio col Sassuolo). Quei punti di penalizzazione che sono costati la Champions ancora bruciano, normale che il popolo bianconero si interroghi dopo le parole di Carnevali.

Juventus, tifosi furiosi con Figc e Procura

Fioccano i commenti: “Quindi il Sassuolo è società amica anche della Roma e le plusvalenze sui ragazzini le fa anche la Roma, anche se transfermarkt da altri valori, giusto Andrea Abodi? Ora Chinè sarà sotto l’ombrellone, sennò sicuramente avrebbe aperto un inchiesta come per la Juventus” oppure: “Piano, non citate Chinè facendogli vedere le dichiarazioni di Carnevali. Quello da 5 punti in più sia al Sassuolo che alla Roma per “partnership molto belle che tutti dovrebbero avere tranne quelli che iniziano per J”. e anche: “Figc e Lega nessun imbarazzo, vero? Nessuna vergogna, eh?”

C’è chi scrive: “Come pensano di iniziare una nuova stagione con queste premesse? Con la Juve esclusa dalle coppe e ancora non sappiamo perché (forse perché Chinè ha imposto che doveva arrivare dopo la Roma?)e gli altri che continuano imperterriti a far quello che han sempre fatto?” e ancora: “Cominciamo a fare indagini un po’ più approfondite sulla Roma? Perché qua si vogliono fare soldi, o meglio, plusvalenze, in fretta e furia,il sospetto c’è, il signor Chiné si tolga sciarpa e bandierina e indaghi” oppure: “Le regole sulle plusvalenze, reali o fittizie, valgono per tutti? Siamo al ridicolo”

Il web è scatenato: “La giustizia sportiva italiana è quella cosa lì, per cui punisci uno per qualcosa che non è reato e beatifichi altri per lo stesso qualcosa, e lasci pure che lo sbandierino in diretta TV” e anche: “Quindi le partnership sono chiamate “dare una mano” adesso?”

Le altre tifoserie ricordano differenze con plusvalenze fittizie

Infine le voci degli altri tifosi, che si racchiudono in questa considerazione: “Ma perché fate finta di fare gli stupidi?? C’è una bella differenza tra comprare due giovani pagandoli, quindi con esborso di soldi, rispetto al sistema senza esborso di denaro ma semplicemente mettendo numeri scritti a bilancio falsificandolo per 3 anni consecutivi”