Plusvalenze Juve: l'archiviazione per Agnelli e gli altri, perché l'ipotesi della revocazione è priva di fondamento. L'opinione dell'avvocato

La richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica di Torino ed il successivo provvedimento di accoglimento da parte del Giudice per le indagini preliminari, a favore degli ex vertici dirigenziali della società Juventus Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato per la parte relativa al reato di false fatture ha dato il via ad una serie di considerazioni per lo più infondate.

Cosa cambia sul piano disciplinare sportivo?

La prospettazione di uno tsunami in grado di ribaltare gli esiti raggiunti dalla Giustizia sportiva con riguardo alla società Juventus è la considerazione più gettonata.

In realtà si tratta di conclusioni del tutto prive di pregio giuridico che scontano la pregiudiziale di essere il frutto di analisi dettate dal tifo.